Карзева в «Динамо» не будет

Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карзев не перейдёт в московское «Динамо», сообщает пресс-служба израильского клуба.

Сообщается, что причиной срыва сделки стал тот факт, что московский клуб не смог вовремя произвести платёж за футболиста. Скорее всего, причиной этому стали санкции.

В минувшем сезоне 22-летний Карзев провёл в составе «Маккаби» 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt игрока сборной Израиля в один миллион евро.

Напомним, что после шести туров текущего розыгрыша РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Славиши Йокановича проведут 27 августа против «Пари НН». Начало — в 15:00 по московскому времени.