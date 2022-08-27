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Два пенальти, удаление Фернандеса и камбэк «Пари НН»: «Динамо» вело в два мяча и упустило победу в Нижнем

 
27 Августа 2022 • 16:56 Комментировать
Пари НН
2:2
Динамо Москва
окончен
Арсен Захарян после обеда в субботу не подписывал контракт с «Челси», а играл против «Пари НН».
Протокол игры  
Пари НН2:2Динамо Москва
  17'Фомин Даниил (0:1)
  29'Тюкавин Константин (0:2)
(1:2) Калинский Николай61'  
(2:2) Стоцкий Дмитрий71'  
Гойло НикитаАгапов Илья  76'Гоцук КириллМасоэро Лукас  79' 80' (Александров Виктор ( 80'  90') Юлдошев Иброгимхалил 46' (Сулейманов Тимур ( 46') Калинский НиколайМайга Мамаду  38'Набиуллин Эльмир 46' (Рыбчинский Дмитрий ( 46'  63') Стоцкий Дмитрий  50'Кротов Вячеслав 64' (Милсон ( 64') Шарипов Альберт  45' 65' (Каккоев Никита ( 65')
Запасные: Берковский ИльяАнисимов АртурНигматуллин АртурПенчиков ДаниилШильцов Константин
Шунин АнтонПаршивлюк СергейСазонов СабаRoberto Fernandes3  60'  67'Скопинцев Дмитрий  88'Захарян Арсен 69' (Кутицкий Александр ( 69') Фомин ДаниилГагнидзе Лука  13'Грулёв Вячеслав  27' 62' (Лесовой Даниил ( 62') Тюкавин КонстантинМакаров Денис  84' 86' (Гладышев Ярослав ( 86')
Запасные: Будачев ИванКарапузов ВладиславЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин Денис
27 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

Видео

Пари НН - Динамо. 0:1. Гол Даниила Фомина с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 0:1. Гол Даниила Фомина с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 0:2. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 0:2. Гол Константина Тюкавина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 1:2. Гол Николая Калинского с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 1:2. Гол Николая Калинского с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Удаление Фернандеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Удаление Фернандеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 2:2. Гол Дмитрия Стоцкого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. 2:2. Гол Дмитрия Стоцкого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Сейв Шунина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Сейв Шунина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Калинский сотрясает каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Пари НН - Динамо. Калинский сотрясает каркас ворот (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

В пятницу информационное пространство российского футбола взорвала информация о том, что Арсен Захарян находится в шаге от трансфера в «Челси». Впрочем, это не помешало ему через день выйти в стартовом составе «Динамо» на выездной матч с «Пари НН». Победа в Нижнем Новгороде открывала бы для команды Славиши Йокановича путь на чистое первое место таблицы, но, скорее всего, не до конца тура, поскольку впереди оставались матчи «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Ростова».

В первом тайме было ощущение, что хозяева в отчётной игре могут рассчитывать разве что на стандарты. На восьмой минуте Калинский зряче навесил справа с корнера, и Масоэро пробил головой в падении, но мяч не пропустил в сетку Шунин. Гости, в свою очередь, стали оказывать постоянное давление на оборону волжан, и незадолго до трети часа игры Гоцук неосторожно сыграл в своей штрафной, потянув за руку Тюкавина. Тот упал, и арбитр назначил пенальти. Фомин безупречно развёл мяч и вратаря по разным углам (0:1).

На 22-й минуте Паршивлюк сделал наброску справа к дальнему углу вратарской, а Грулёв неудачно подстроился под мяч и крайне неточно пробил головой. «Динамо» вело атаки по своему усмотрению, не встречая ожесточённого сопротивления. Визитёры достаточно неплохо разыгрывали мяч впереди, и это вылилось во второй забитый ими гол. Грулёв из зоны левого инсайда покатил мяч в направлении дальнего угла, а пребывавший в зоне риска по офсайду Тюкавин подправил сферу в цель (0:2).

Чуть позже тридцатой минуты зрители увидели коварный дальний удар Калинского со штрафного, там случился небольшой рикошет, но он не дезориентировал Шунина, поймавшего мяч намертво. На 34-й минуте Фернандес запустил высокую свечку в чужой штрафной, а Сазонов головой запустил мяч выше и правее створа. Чуть позже Макаров слегка сместился к центру с правого полуфланга и кручёным ударом ударил чуть выше перекладины.

«Динамо» безраздельно владело инициативой и не отнекивалось от попыток довести счёт до крупного до перерыва. В частности, для этого использовались дальние удары. Был относительно близок к голу Тюкавин, получивший короткий пас на линии штрафной от Захаряна, но пробивший немного левее ворот соперника. Первый тайм очень хорошо сложился для динамовцев, но то же самое было у них почти месяц назад в Воронеже, где в итоге всё закончилось боевой ничьей 3:3 с «Факелом».

Очевидно, что «Пари НН» перезарядил батарейки в раздевалке, и на второй тайм у Михаила Галактионова вышла совсем другая команда – мотивированная, вдохновлённая и куда более серьёзно нацеленная на чужие ворота. Удар Стоцкого слева рядом с дальней штангой был тревожным звонком для гостей, но те не восприняли его всерьёз, за что впоследствии поплатились. В районе часовой отметки Калинский подал угловой, а Гоцук на этот раз заработал пенальти в пользу своей команды, попав под толчок Фернандеса. Калинский уверенно реализовал одиннадцатиметровый, также разведя мяч и вратаря по разным углам (1:2).

За тот фол Фернандес получил жёлтую карточку, а спустя несколько минут он схлопотал второе предупреждение, не по правилам остановив в центре поля Милсона. Соответственно, гости остались в меньшинстве, а ведь хозяева были эмоционально на подъёме. Калинский в очередной раз навесил со стандарта, и Гоцук пробил головой лишь немного поверх створа. А на 70-й минуте Майга ушёл на левом полуфланге от Паршивлюка и прострелил от лицевой на сравнявшего счёт Стоцкого (2:2). Было подозрение, что мяч вышел за пределы поля перед голевым пасом, но вроде как проекция мяча всё-таки задевала лицевую линию.

Не стало бы сюрпризом, если бы счёт стал и 3:2. Стоцкий навесил справа на дальнюю штангу, где Рыбчинский не переиграл Шунина, как говорится, на носовом платке. Отбитый вратарём мяч срикошетил от согнутой в локте руки Скопинцева, которая была почти прижата к телу, и ушёл на угловой. Видеоассистенты просмотрели момент и решили, что положение руки было естественным, а значит, пенальти не требуется.

«Динамо» оказалось ослаблено в атакующем плане, поскольку Йоканович пожертвовал Захаряном, заменив его на защитника Кутицкого из-за удаления Фернандеса. Визитёры сохранили возможность проводить ограниченные контратаки, в которых, например, Макаров не попадал в створ метров с семнадцати. В основное время кандидатом на победу больше смотрелся «Нижний», и «Динамо» подвисло на волоске, когда Калинский исполнил кручёный штрафной с близкой дистанции в штангу.

В компенсированное время Лесовой был на грани того, чтобы вырвать победу для «Динамо», однако замкнул прострел на левой штанге гораздо выше створа. «Пари НН» тоже хотел вырвать три очка, но и так добился довольно многого для себя. Судя по первому тайму, ничего не предвещало ничейного исхода. Но в итоге нижегородцы скопировали свой трюк из матча с ЦСКА, когда они тоже отыгрались с 0:2. Ну а «Динамо» в этом смысле повторило матч с «Факелом» с той лишь разницей, что итоговый счёт стал 2:2, а не 3:3.

Кирилл Иванцов

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