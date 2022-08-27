«Динамо» опередило три испанских клуба в борьбе за Маричаля

Стало известно, у каких клубов «Динамо» выиграло конкуренцию за уругвайского защитника Николоса Маричаля.

Как сообщает «Чемпионат», поимо «бело-голубых», интерес к 21-летнему футболисту также проявляли «Эспаньол», «Мальорка» и «Жирона», однако московский клуб сумел выиграть конкуренцию за молодого игрока. Сумма сделки пока неизвестна, однако Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.

В текущем году Маричаль провёл в составе уругвайского клуба «Насьональ» 32 матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

В данный момент «бело-голубые» проводят матч 7-го тура РПЛ против «Пари НН». К середине первого тайма москвичи ведут со счётом 1:0. Единственный на текущий момент гол забил Даниил Фомин с пенальти.