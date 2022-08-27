Игнатьев: «Во втором тайме «Динамо» потеряло двигательный импульс»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев считает, что москвичи теряют хватку после победы в предыдущем туре над «Спартаком». Он прокомментировал события прошедшей игры.

- Почему эта встреча так неудачно завершилась для Динамо»? Ну, во втором тайме Динамо» уже не выглядело стройной боевой единицей. Они потеряли некий двигательный импульс. Команда не бежала, - цитирует Бориса Игнатьева Rusfootball.info.