Гендиректор «Пари НН»: «Игроки хорошо сыграли, не дали «Уралу» шансов»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал победу нижегородцев в матче 6-го тура РПЛ над «Уралом» (1:0).

Отметим, что эта победа стала первой для «Пари НН» в текущем розыгрыше чемпионата России.

Измайлов отметил попытки его команды действовать первом номером, что порой у подопечных Михаила Галактионова неплохо получалось.

«Получилась хорошая, динамичная игра. Игроки молодцы. Они хорошо сыграли, причём достаточно строго в обороне, не дали «Уралу» шансов. Поэтому у наших соперников почти не было моментов», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

После этой победы «Пари НН» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» же остался на последнем 16-м месте с одним набранным баллом в своём активе.