Тарханов: Думаю, приход Ганчаренко в «Урал» является серьёзным козырем в борьбе команды за выживание

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Урала».

«Ганчаренко – хороший специалист. Сможет ли спасти «Урал» от вылета? Это сложно сказать. Я не удивлен возвращению Ганчаренко в Россию. Это предполагалось», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что приход Ганчаренко в «Урал» является серьезным козырем екатеринбургского клуба в борьбе за выживание в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Напомним, что белорусский специалист уже возглавлял «Урал» в период с июня по сентябрь 2015 года.