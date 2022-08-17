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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газинский: Я решил остановиться на том, что в «Урале» мне логичнее продолжить карьеру

 
17 Августа 2022 • 19:11 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский поделился информацией о том, когда узнал об интересе со стороны екатеринбургского клуба.

«Президент клуба Григорий Викторович Иванов позвонил мне сразу после моей последней игры за «Краснодар», мы с ним переговорили. Он выразил заинтересованность, мы в двух словах все обсудили», — заявил Газинский на клубном YouTube-канале.

Футболист добавил, по его мнению, переход в «Урал» стал логичным продолжением карьеры.

«Шмели» объявили о подписании 33-летнего полузащитника 17 августа, трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Газинский принял участие в 16 матчах РПЛ за «Краснодар», в которых забил один гол и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Юрий Газинский
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УРАЛ ПАРИ НН
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