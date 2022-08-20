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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Хуже уже некуда»

 
20 Августа 2022 • 18:21 Комментировать
Урал
0:1
Пари НН
окончен

В шестом туре футболисты «Пари НН» сумели взять три очка после того, как туром ранее проиграли со счетом 3:4 «Ростову». На сей раз им удалось огорчить аутсайдера чемпионата - «Урал». Наставник «Урала» Виктор Ганчаренко только-только приступил к своим обязательствам, и он прокомментировал события игры.

-  Структурно мы неплохо смотрелись, Настрой был очень хороший, может быть, инертно играли после удаления, игра пошла по другому руслу. На данный момент мы должны сделать все возможное, чтобы оттолкнуться от того дна, на котором мы находимся, - цитирует Ганчаренко сайт клуба.

В седьмом туре российской Премьер-лиги «Уралу» предстоит домашний поединок с «Зенитом» - действующим чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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