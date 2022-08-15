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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал причины, которые могут помешать сработаться Иванову и Ганчаренко в «Урале»

 
15 Августа 2022 • 14:09 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Урала».

«Ганчаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков «Урала», показывал чудеса. Так что здесь все возможно»,  цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в этом назначении есть две про проблемы: это очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко, пока неизвестно, как они смогут сработаться.

Ранее «Урал» официально объявил о назначении Виктора Ганчаренко на пост наставника команды. Напомним, что перед этим в отставку был отправлен Игорь Шалимов за неудовлетворительные результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Червиченко Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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