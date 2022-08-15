Червиченко назвал причины, которые могут помешать сработаться Иванову и Ганчаренко в «Урале»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Виктора Ганчаренко на пост главного тренера «Урала».

«Ганчаренко с белорусскими игроками, которые, на мой взгляд, ненамного сильнее игроков «Урала», показывал чудеса. Так что здесь все возможно», цитирует Червиченко «Чемпионат».

Эксперт отметил, что в этом назначении есть две про проблемы: это очень эмоциональный Иванов и очень нервный Ганчаренко, пока неизвестно, как они смогут сработаться.

Ранее «Урал» официально объявил о назначении Виктора Ганчаренко на пост наставника команды. Напомним, что перед этим в отставку был отправлен Игорь Шалимов за неудовлетворительные результаты.