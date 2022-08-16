Президент «Урала» прокомментировал возможный переход Газинского

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе бывшего полузащитника «Краснодара» Юрия Газинского в екатеринбургский клуб.

Напомним, 33-летний Газинский покинул «быков» по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что, помимо «Урала», интерес к футболисту проявляет ЦСКА.

«Газинский в «Урале»? Ничего не знаю, я сейчас в Москве. Вернусь и посмотрим», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сам Газинский опроверг информацию о том, что в данный момент он находится на базе «Урала».

В минувшем сезоне полузащитник провёл в составе «Краснодара» 17 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей.