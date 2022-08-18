«Урал» оштрафован на 100 тысяч рублей за 8 жёлтых карточек в игре с «Факелом»

КДК РФС оштрафовал «Урал» за грубую игру в матче пятого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела». Клуб из Екатеринбурга теперь будет обязан заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, о чём сообщает Sport 24.

Напомним, что матч между «Факелом» и «Уралом» закончился вничью 0:0. По итогам поединка «шмели» получили 8 жёлтых карточек за грубую игру.

В данный момент «Урал» идёт на дне турнирной таблицы РПЛ с одним очком, которое было завоёвано как раз в поединке с «Факелом». Недавно «шмели» сменили главного тренера, назначив вместо Игоря Шалимова экс-наставника московского ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко.