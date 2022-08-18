Помазун: Надеюсь, на матч с «Пари НН» придёт как можно больше болельщиков

Голкипер «Урала» Илья Помазун попросил поклонников клуба прийти на матч шестого тура РПЛ против «Пари НН».

«Мы долгое время не побеждали и надеемся, что в субботу придет как можно больше болельщиков. Каждый из вас придет и поддержит нас, будет очень важный матч», — заявил Помазун на официальном YouTube-канале клуба.

Встреча между «Уралом» и «Пари НН» пройдет 20 августа, начало игры запланировано на 13:00 по московскому времени.

Екатеринбургский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одно очко после пяти туров. Нижегородская команда располагается на 14-м месте, набрав два очка.