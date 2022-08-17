Кержаков — об уходе из «Пари НН»: Всё произошло очень неожиданно

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков заявил, что следит за результатами нижегородского клуба.

«Слежу за результатами. Пока сложно смотреть игры, но точно не мне оценивать работу главного тренера», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что никакого конфликта с руководством не было, но отставка была неожиданной, сначала готовишься к сборам, а потом заявляют о том, что выбрали другого тренера, пока тяжело смотреть матчи «Пари НН» непредвзятым взглядом.

Напомним, Кержаков покинул нижегородскую команду этим летом, его место занял Михаил Галактионов.