В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию об интересе нижегородского клуба к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

«Предлагал ли «Пари НН» контракт на 1,5 миллиона евро? Не имею такой информации. Предлагал ли вообще «Пари НН» контракт Дзюбе? Не слышал об этом», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в услугах 33-летнего форварда заинтересован турецкий клуб «Адана Демирспор».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.