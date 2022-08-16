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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Дзюбе

 
16 Августа 2022 • 12:42 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов прокомментировал информацию об интересе нижегородского клуба к экс-нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» предлагал Дзюбе контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

«Предлагал ли «Пари НН» контракт на 1,5 миллиона евро? Не имею такой информации. Предлагал ли вообще «Пари НН» контракт Дзюбе? Не слышал об этом», — цитирует Кудряшова «Чемпионат».

Ранее стало известно, что в услугах 33-летнего форварда заинтересован турецкий клуб «Адана Демирспор».

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022 Пари НН
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