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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкий клуб подтвердил интерес к Дзюбе

 
16 Августа 2022 • 06:37 Комментировать

Турецкий клуб «Адана Демирспор» действительно заинтересован в услугах российского центрфорварда Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента после расставания с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил спортивный директор команды Гекхан Гектюрк.

«Это правда. Мы сделали официальное предложение Дзюбе», - передает слова функционера Sport24.

Напомним, что в составе «Адана Демирспора» выступает экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Также цвета команды защищает известный итальянский нападающий Марио Балотелли.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На его счету 108 голов в 249 проведенных матчах за «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022
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