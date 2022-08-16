Турецкий клуб подтвердил интерес к Дзюбе

Турецкий клуб «Адана Демирспор» действительно заинтересован в услугах российского центрфорварда Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента после расставания с петербургским «Зенитом». Об этом сообщил спортивный директор команды Гекхан Гектюрк.

«Это правда. Мы сделали официальное предложение Дзюбе», - передает слова функционера Sport24.

Напомним, что в составе «Адана Демирспора» выступает экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. Также цвета команды защищает известный итальянский нападающий Марио Балотелли.

Дзюба играл за «Зенит» с 2015 по 2022 год. На его счету 108 голов в 249 проведенных матчах за «сине-бело-голубых».