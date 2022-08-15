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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов благословил Ганчаренко

 
15 Августа 2022 • 23:48 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Главной новостью российского футбола в понедельник стала весть о том, что у «Урала» появился новый наставник, им стал 45-летний белорусский специалист Виктор Ганчаренко. Бывший нападающий российской сборной Игорь Колыванов считает мудрым подобный шаг со стороны президента «Урала» Григория Иванова.

Напомним, что ранее «Урал» тренировал бывший партнер Колыванова по выступлениям в итальянской Серии А, Игорь Шалимов, но его уволили после того, как команда проиграла четыре матча кряду на старте чемпионата.

- Ганчаренко уже работал в «Урале». Значит, президент команды Григорий Иванов его хорошо знает. Может, разошлись не очень красиво в свое время, но выбор пал на него, - цитирует Колыванова Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Игорь Колыванов Виктор Ганчаренко
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УРАЛ ПАРИ НН
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