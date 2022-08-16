Иванов: «Мы пригласили Ганчаренко не для того, чтобы быть там, где находимся сейчас»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о приходе в команду экс-наставника ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

«Мы пригласили Ганчаренко для результата. Мы же его не для того пригласили, чтобы быть там, где есть сейчас, и в пяти играх брали одно очко. Дай бог, чтобы у него получилось», — цитирует Иванова«Чемпионат».

Также президент пожелал успехов на своём новом посту Александру Алаеву, который ранее был утверждён в качестве главы РПЛ.

Напомним, после пяти туров «Урал» располагается на последнем 16-м месте турнирной таблицы РПЛ, имея в своём активе одно набранное очко. Свой следующий матч подопечные Ганчаренко проведут 20 августа против «Пари НН». Начало — в 13:00 по московскому времени.