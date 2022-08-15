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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» рассказал о разговоре с Гогниевым

 
15 Августа 2022 • 16:53 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о переговорах с бывшим наставником «Алании» Спартаком Гогниевым.

«Лично я разговаривал только с одним человеком, кроме Гончаренко — Спартаком Гогниевым. Я его очень ценю, уважаю. Он хороший парень. И как футболист, и как тренер это уже доказал», — приводит слова Иванова телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По мнению президента клуба, для Спартака «Урал» стал бы сейчас сложной задачей, а у Ганчаренко имеется опыт, он является одним из самых сильных тренеров постсоветского пространства.

Напомним, ранее «Урал» объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера команды, а 15 августа Ганчаренко возглавил екатеринбургский клуб.  

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Спартак Гогниев Виктор Ганчаренко
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УРАЛ ПАРИ НН
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