«Урал» всё же пропустил в игре с «Пари НН»

«Урал» проводит первый матч под руководством Виктора Ганчаренко. И возвращение белорусского специалиста в команду пока получается не очень удачным. В споре с «Пари НН» «Урал» остался вдесятером на 62-й минуте, а в концовке пропустил мяч. Вышедший на замену на 46-й минуте Иброгимхалил Юлдошев прицельно зарядил из-за пределов штрафной площади и открыл счет в этом поединке - 1:0.

В случае победы «Пари НН» выберется из опасной зоны, набрав 5 очков, у «Урала» остается один балл. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.