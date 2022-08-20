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«Урал» всё же пропустил в игре с «Пари НН»

 
20 Августа 2022 • 14:46 Комментировать
Урал
0:1
Пари НН
окончен

«Урал» проводит первый матч под руководством Виктора Ганчаренко. И возвращение белорусского специалиста в команду пока получается не очень удачным. В споре с «Пари НН» «Урал» остался вдесятером на 62-й минуте, а в концовке пропустил мяч. Вышедший на замену на 46-й минуте Иброгимхалил Юлдошев прицельно зарядил из-за пределов штрафной площади и открыл счет в этом поединке - 1:0.

В случае победы «Пари НН» выберется из опасной зоны, набрав 5 очков, у «Урала» остается один балл. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Урал Пари НН
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окончен Урал 0:1 Пари НН
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