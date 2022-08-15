«Пари НН» объявил о подписании Набиуллина

Защитник Эльмир Набиуллин пополнил состав «Пари НН». Об этом сообщает официальный сайт клуба. 27-летний футболист заключил трудовой договор с нижегородской командой на два года.

Ранее игрок выступал за «Рубин», «Зенит» и «Сочи». Последним клубом в карьере Набиуллина были «Химки», за которые он играл с 2021 по 2022 год. В минувшем сезоне защитник забил один гол и сделал три результативные передачи в 21 матче с учетом всех турниров. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после пяти туров.