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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удаление, неназначенный пенальти и гол ближе к концовке: «Пари НН» одержал первую победу, Ганчаренко стартовал в «Урале» с поражения

 
20 Августа 2022 • 14:53 Комментировать (1)
Урал
0:1
Пари НН
окончен
В субботу в обед по московскому времени в шестом туре РПЛ свой очный матч начали «Урал» и «Пари НН».
Протокол игры  
Урал0:1Пари НН
  79'Юлдошев Иброгимхалил (0:1)
Помазун ИльяБевеев МингиянКузьмичев ИванГерасимов АлексейГогличидзе Лео 72' (Быковский Илья ( 72') Сунгатулин Фаниль  42'Мишкич Даниэль  39'Гаджимурадов Рамазан 59' (Железнов Юрий ( 59'Газинский Юрий 80') Подберёзкин Вячеслав 72' (Иллой-Айет Эммерсон ( 72'  77') Егорычев Андрей  12'  62'Бикфалви Эрик
Запасные: Ландаков ДмитрийЕвсеев АлексейКаштанов АлексейМамин Артём
Гойло НикитаМасоэро ЛукасГоцук КириллАгапов Илья  27'Пенчиков Даниил 46' (Юлдошев Иброгимхалил ( 46') Майга МамадуШарипов Альберт 63' (Каккоев Никита ( 63') Стоцкий ДмитрийСулейманов Тимур 58' (Милсон ( 58') Кротов ВячеславКалинский Николай
Запасные: Анисимов АртурНигматуллин АртурКобесов ДавидРыбчинский ДмитрийАлександров ВикторШильцов Константин
20 августа. Стадион "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург).

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Кислый старт «Урала» не мог радовать руководство екатеринбургского клуба, не говоря уже о его болельщиках, поэтому в стане «шмелей» произошла смена главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на пост главного тренера «Урала» вернулся Виктор Ганчаренко, а в прошлом туре, в короткий период безвременья, команду тренировал в качестве исполняющего обязанности Евгений Аверьянов. То был матч с «Факелом», когда уральцы набрали своё первое очко в нынешнем чемпионате.

У «Пари НН» турнирная ситуация после пяти туров была ненамного лучше – нижегородцы имели всего на один балл больше, то есть два очка. В начале отчётной встречи екатеринбуржцы выглядели поинтереснее, но на семнадцатой минуте и гости напомнили о себе в атаке. Сулейманов удержал владение в чужой штрафной и низом пробил в левый угол, мяч зафиксировал Помазун.

Хозяева закидывали мяч в чужую штрафную, делали различные доставки. На девятнадцатой минуте Бикфалви продвинулся на левом полуфланге и из-под не сумевшего ему воспрепятствовать Гоцука приложился в ближний угол – Гойло вытащил на угловой. Скоро дальний удар Стоцкого на подборе из-за пределов штрафной был скорректирован рикошетом левее створа. Калинский навесил с углового, и выигравший верх на ближней штанге Сулейманов направил мяч чуть выше перекладины.

Плюс были в первом тайме ещё два эпизода, когда нападающие обеих команд не смогли зацепиться за мяч около чужих ворот. Шарипов сделал такую закидушку на Сулейманова, но первым на мяче оказался смахнувший сферу рукой Помазун. В противоположной же части поля Бикфалви забросил мяч к правой штанге, Стоцкий не попробовал сделать перехват, а Гаджимурадов не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть его.

Через пять минут после перерыва у хозяев был навес с левого фланга, и Сунгатулин ударил головой по мячу на ближней штанге, но получилось выше. Почти сразу же Егорычев прорвался по зоне левого инсайда, оторвавшись от Масоэро. Правда, хавбек «Урала» притормозил и позволил сопернику оббежать себя, а далее ударил прямо во вратаря. Ещё через минуту после подачи слева Подберёзкина с ближней штанги пробил на этот раз не Сунгатулин, а Бикфалви – правее, чем требовалось.

По истечении часа игры Егорычев в центре поля не по правилам действовал против Милсона и получил вторую жёлтую карточку. Оказавшись в большинстве, волжане сообразили впереди три хороших момента. Попытку Калинского в контратаке в ближний угол нейтрализовал Помазун, с ударом головой Кротова также справился голкипер хозяев, а вот между этими эпизодами Каккоев продрался в штрафную и попал мячом в немного выставленную в сторону от себя руку Герасимова. Казалось, это очевидный пенальти, поскольку рука защитника не была прижата к его телу, однако главный арбитр Левников не свистнул, а его ВАР-помощники Мешков и Богач не увидели повода, чтобы подсказать рефери в поле посмотреть видеоповтор.

Тем не менее нижегородцы не пали духом и добились-таки заслуженной победы. Ближе к 80-й минуте Юлдошев примерно на линии штрафной обыгрался с Кротовым и поразил по земле правый угол (0:1). «Пари НН» воспользовался удалением у соперника, одержал свою первую победу в сезоне и набрал пять очков. Попытки хозяев спасти игру не увенчались даже просто острыми моментами, не то что взятием ворот. «Урал», проводивший первый матч под руководством Виктора Ганчаренко, остался на самом нижнем месте таблицы с очень скромной единицей в графе набранных очков. В футбольном плане нынешний День города не стал для Екатеринбурга успешным.

Кирилл Иванцов

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Урал Чемпионат России РПЛ Пари НН
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Августа 2022 в 15:40
ай.. жаль калхозник продул в одном из мачей жизни.. после следующева тура буду за нево притапливац.. )))
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окончен Урал 0:1 Пари НН
Идет 53 минута Химки 0:2 Локомотив Москва
20.08  17:30 Динамо Москва ... Спартак Москва
20.08  20:00 Ростов ... Сочи 2.35 3.55 2.90
21.08  15:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.75 3.85 4.60
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