Президент «Урала» заявил, что считает Ганчаренко одним из лучших тренеров в России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко на пост наставника клуба.

«Считаю Ганчаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Президент клуба заявил, что очень рад назначению Ганчаренко на эту должность.

Последним местом работы специалиста был «Краснодар», в котором он работал с апреля 2021 по январь 2022 года.

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав одно очко в стартовых пяти турах.