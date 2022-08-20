Галактионов: «Важно было победить»

В шестом туре футболисты «Пари НН» сумели взять три очка после того, как туром ранее проиграли со счетом 3:4 «Ростову». На сей раз им удалось огорчить аутсайдера чемпионата - «Урал». Наставник нижегородской команды Михаил Галактионов прокомментировал итоги игры, выразив удовлетворение ее результатом.

- Победа, безусловно, важна, прежде всего, с точки зрения психологииПосле удаления мяч был под нашим контролем. В итоге мы добились положительного результата: это сегодня самое главное, - цитирует Галактионова пресс-служба клуба.

В седьмом туре российской Премьер-лиги «Пари НН» предстоит домашний поединок с московским «Динамо».