«Урал» объявил о расторжении контракта с защитником команды Кириллом Колесниченко по обоюдному согласию сторон.

22-летний Колесниченко стал игроком екатеринбургского клуба летом прошлого года, перейдя из казахстанского «Кайрата» за 140 тысяч евро. Всего в составе «Урала» футболист провёл 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Также в карьере российского защитника были «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». В настоящий момент Колесниченко находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 450 тысяч евро.