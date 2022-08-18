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«Урал» расторг контракт с Колесниченко официально

 
18 Августа 2022 • 09:43 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

«Урал» объявил о расторжении контракта с защитником команды Кириллом Колесниченко по обоюдному согласию сторон.

22-летний Колесниченко стал игроком екатеринбургского клуба летом прошлого года, перейдя из казахстанского «Кайрата» за 140 тысяч евро. Всего в составе «Урала» футболист провёл 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Также в карьере российского защитника были «СКА-Хабаровск» и волгоградский «Ротор». В настоящий момент Колесниченко находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 450 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Кирилл Колесниченко Трансферы футбола - лето 2022
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УРАЛ ПАРИ НН
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