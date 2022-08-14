Григорий Иванов: Юран в «Урале»? Вас обманывают

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о том, возглавит ли клуб Сергей Юран.

«Юран назначен на пост главного тренера «Урала»? Вас обманывают. Гогниев? Завтра все узнаете», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Урал» договорился с бывшим наставником «Алании» Спартаком Гогниев о трудовом соглашении, но президент клуба опроверг данную информацию, сообщив, что решение еще не было принято.

Напомним, Игорь Шалимов был уволен с поста главного тренера екатеринбургского клуба после четырех поражений подряд на старте сезона.

«Урал» занимает последнее место в РПЛ, набрав одно очко после пяти туров.