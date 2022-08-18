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Пономарёв: «Урал» прибавит с Ганчаренко, но выкарабкаться вряд ли получится» эксклюзив

 
18 Августа 2022 • 11:27 Комментировать
Урал
...
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20.08 13:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Виктора Ганчаренко главным тренером «Урала».

«Ганчаренко - грамотный тренер. Он знает, куда он идёт. По факту он идёт на пустое место. Как он будет поднимать команду? Своими силами это практически невозможно. Играть то там некем. Если играть только своими доморощенными ребятами, то это несерьёзно. Школы у нас всё-таки слабые. Не знаю, почему так, возможно, тренерский состав неквалифицированный. В школах должны работать люди, которые отдали сколько-то лет профессиональному футболу. По учебникам футболу не научишь. Раньше была футбольная школа молодежи, основанная Константином Ивановичем Бесковым. Оттуда каждый выпуск расходился по лучшим клубам страны.

Я всё-таки считаю, что Ганчаренко совершает ошибку, переходя в «Урал». Перспективы у команды очень плохие. Клуб идёт на последнем месте в турнирной таблице. Я думаю, что не выкарабкаться им из зоны вылета. Хотя, возможно, Ганчаренко поставит всё-таки игру из того, что есть. Начинать надо, конечно, от обороны. Нужно стабилизировать защиту, чтобы рассчитывать хотя бы на ничейные результаты. Я не говорю о том, чтобы просто встать в оборону всей командой и отбиваться. Я думаю, «Урал» прибавит с Ганчаренко. Но выкарабкаться вряд ли получится. Хотя на стыки команда может рассчитывать», - сказал Пономарёв.


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Евро-Футбол.Ру,
Урал Владимир Пономарёв Виктор Ганчаренко
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