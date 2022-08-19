Жигулёв ответил на слухи о переходе в «Пари НН»

Экс-полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв прокомментировал интерес со стороны «Пари НН». Напомним, что футболист находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне хавбек выступал в Польше за любинский «Заглембе», из которого ушёл в апреле.

«Интерес со стороны «Нижнего Новгорода»? Я пока не хочу комментировать свое будущее», – поделился Жигулёв в короткой беседе с изданием Sport 24.

В последний раз Жигулёв выступал в Российской премьер-лиге в сезоне-2020/21 в составе волгоградского «Ротора», за который не отметился ни одним результативным действием за 26 матчей в чемпионате.

Летом футболист находился на просмотре в московском «Спартаке», но не смог убедить «красно-белых» подписать с ним контракт.