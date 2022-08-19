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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартынович назвал главную проблему Ганчаренко

 
19 Августа 2022 • 12:12 Комментировать
Урал
...
Пари НН
Через 23 ч. 59 мин.

Экс-защитник «Краснодара», а ныне игрок казанского «Рубина» Александр Мартынович рассказал об одном недостатке Виктора Ганчаренко, который недавно возглавил «Урал». Напомним, что защитник работал под руководством белоруса в «Краснодаре».

«У него есть такая черта: я главный тренер, и я решаю. Наверное, в каких-то клубах у него не получается именно из-за этого», – цитирует Мартыновича Sport 24.

Напомним, что Ганчаренко был уволен из «Краснодара» по ходу прошлого сезона. Ранее специалист также работал в московском ЦСКА.

«Урал», который недавно возглавил Ганчаренко, в данный момент идёт на дне турнирной таблицы Российской премьер-лиги с одним очком. Следующий матч в чемпионате «шмели» проведут дома против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Краснодар Александр Мартынович Виктор Ганчаренко
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УРАЛ ПАРИ НН
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