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Лесовой высказался о будущем Моро

21 Августа 2022 • 11:26 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
27.08 15:00
 

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой высказался о будущем партнёра по команде Николы Моро.

Ранее сообщалось, что 24-летний хорват может продолжить карьеру в «Болонье».

«Уходит ли Моро? Никто не знает», — цитирует Лесового «Спорт-Экспресс».

Также футболист восхитился игрой новичка «бело-голубых» Роберто Фернандеса, назвав парагвайского защитника суперигроком.

Напомним, что Моро защищает цвета «Динамо» с лета 2020 года. Всего в составе московской команды футболист провёл 66 матчей, забив пять голов и отдав столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой Никола Моро Трансферы футбола - лето 2022
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