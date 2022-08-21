Лесовой высказался о будущем Моро

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой высказался о будущем партнёра по команде Николы Моро.

Ранее сообщалось, что 24-летний хорват может продолжить карьеру в «Болонье».

«Уходит ли Моро? Никто не знает», — цитирует Лесового «Спорт-Экспресс».

Также футболист восхитился игрой новичка «бело-голубых» Роберто Фернандеса, назвав парагвайского защитника суперигроком.

Напомним, что Моро защищает цвета «Динамо» с лета 2020 года. Всего в составе московской команды футболист провёл 66 матчей, забив пять голов и отдав столько же результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 9 миллионов евро.