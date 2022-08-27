Тюкавин упрочил перевес «Динамо» в матче с «Пари НН»

Московское «Динамо» улучшило шансы на победу в матче седьмого тура Премьер-лиги против «Пари НН». Столичные футболисты повели после гола с пенальти в исполнении Даниила Фомина, а на 29-й минуте точно пробил Константин Тюкавин, который был первым на мяче после прострела Вячеслава Грулёва к линии вратарской. Счёт стал 2:0 в пользу подопечных Славиши Йокановича. Если динамовцы сегодня наберут три очка, то выйдут на чистое первое место в таблице, а их соперник останется в зоне стыковых матчей.

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