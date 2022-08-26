Сазонов рассказал о том, с каким топовым футболистом сравнивал его Дзюба

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал о сравнениях с известными игроками из Европы.

По словам 20-летнего футболиста, его часто сравнивают с защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком и полузащитником «Барселоны» Серхио Бускетсом.

«Сравнение с Бускетсом дал мне Артём Дзюба на сборах. С ван Дейком я уже не помню кто. Устал я от этого? Конечно нет, это очень хорошие примеры», — заявил Сазонов в эфире телеканала «Россия 24».

Также Сазонов признался, что ему всегда очень нравилась игра экс-защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, который в настоящий момент выступает за «ПСЖ. Однако на кого-то определённого молодой игрок «Динамо» не равнялся.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 27 августа против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.