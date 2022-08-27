​«Динамо» впервые с 1996 года прошло 7 стартовых туров чемпионата без поражений

В субботу «Динамо» упустило победу в гостях у «Пари НН» - матч завершился вничью со счётом 2:2. Команда Славиши Йокановича в семи турах текущего чемпионата ни разу не проиграла, добившись трёх побед при четырёх ничьих.

Как сообщает Opta, в последний раз «динамовцы» Москвы преодолевали семь стартовых туров чемпионата России без поражений в далёком сезоне 1996 года.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в следующую субботу, 3 сентября. Команда Славиши Йокановича будет играть против «Урала» на своём поле.

На текущую минуту «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.