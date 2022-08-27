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Калинский: «В перерыве поговорили на повышенных тонах, зарядились»

 
27 Августа 2022 • 17:11 Комментировать
Пари НН
2:2
Динамо Москва
окончен

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Динамо» (2:2) Николай Калинский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм казался для вас провальным. Что вы сделали во втором?

- Первый тайм? Да, плохо начали, совсем не удался прессинг, который готовили. В общем тайм был провальный. В перерыве поговорили на повышенных тонах, зарядились, сказали, что можем вернуться в игру, надо забить гол, и тогда у нас получится, может быть, и победить. Победа была близка, но чуть-чуть не хватило.

- Согласны с тем, что для вас лично это был пока лучший матч в сезоне?

- Не буду брать какой лучше, а какой хуже. Для нас главное набирать очки и подниматься в таблице.

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Николай Калинский Пари НН
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