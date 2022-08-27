Калинский: «В перерыве поговорили на повышенных тонах, зарядились»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Динамо» (2:2) Николай Калинский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый тайм казался для вас провальным. Что вы сделали во втором?

- Первый тайм? Да, плохо начали, совсем не удался прессинг, который готовили. В общем тайм был провальный. В перерыве поговорили на повышенных тонах, зарядились, сказали, что можем вернуться в игру, надо забить гол, и тогда у нас получится, может быть, и победить. Победа была близка, но чуть-чуть не хватило.

- Согласны с тем, что для вас лично это был пока лучший матч в сезоне?

- Не буду брать какой лучше, а какой хуже. Для нас главное набирать очки и подниматься в таблице.