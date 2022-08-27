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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стоцкий: «Могли и победить, играли агрессивно»

 
27 Августа 2022 • 22:27 Комментировать
Пари НН
2:2
Динамо Москва
окончен

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Более того, нижегородцы даже могли выиграть на кураже. Защитник нижегородского клуба Дмитрий Стоцкий поделился своим мнением об итогах игры.  

- А после перерыва начали играть так, как договаривались: высоко, агрессивно, и, в принципе, у нас получилось. В итоге отыгрались с 0:2, это дорогого стоит. Могли и победить: в концовке матча у нас были хорошие моменты, - цитирует игрока официальный сайт клуба.

В восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» примет дома воронежский «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Стоцкий Пари НН
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