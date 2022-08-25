В «Севилье» прокомментировали слухи об интересе «Динамо» к Гуделю

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи высказался об интересе «Динамо» к сербскому полузащитнику Неманье Гуделю.

«Нет, Гудель не будет выставлен на трансферный рынок. Он не продаётся», — приводит слова Мончи «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Гуделя с испанским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 4 миллиона евро.

В минувшем сезоне 30-летний опорник провёл в составе андалусийской команды 28 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 27 августа против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.