Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что считает потерей уход полузащитника «Динамо» Николо Моро.

«Конечно, что Моро, что Шиманьски – ключевые игроки для «Динамо». Хорват очень хороший полузащитник, который может играть в короткую, среднюю передачу, забить и сделать голевой пас. Для «Динамо» в этом сезоне оборона претерпела много изменений. Поэтому приходится выстраивать почти новую команду. Это непросто.

Пока трансферное окно открыто, они какие-то приобретения будут делать. Но, в любом случае команду покинули классные игроки, без которых «Динамо» будет трудно держаться в верхней части турнирной таблицы. Но запас в любом случае есть, однако, уход Моро – это потеря для «Динамо», - сказал Колыванов.

Сегодня, 24 августа, итальянский журналист Николо Скира в своих социальных сетях сообщил, что «Болонья» арендовала 24-летнего хорвата на сезон-2022/23. Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.