Защитник «Динамо» Лаксальт заявил о готовности сыграть в следующем матче

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт после матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) рассказал о своём самочувствии.

Ранее сообщалось, что 29-летний уругваец пропустит старт нового розыгрыша РПЛ из-за ранее полученной травмы.

«Всё хорошо. Сегодня я чувствую себя лучше, надеюсь сыграть в следующем матче», — приводит слова Лаксальта Sport24.

В текущем сезоне защитник принял участие в двух встречах своей команды, не отметившись в них результативными действиями.

После шести туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата, имея в своём активе 12 набранных очков.

Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 27 августа против «Пари НН». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.