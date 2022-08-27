Силкин предсказал исход чемпионата для московского «Динамо»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Пари НН» принимало дома московское «Динамо», москвичи забили два гола, но затем растеряли преимущество во втором тайме. Бывший наставник клуба Сергей Силкин расстроен подобным сценарием.

Он не верит в то, что команда сможет повторить достижения прошлого сезона, когда «Динамо» заняло третье место в чемпионате. Его нынешний прогноз далеко не столь оптимистичен.

- Борьба за первое место? Думаю, «Динамо» закончит сезон в середине таблицы. Где-нибудь восьмое, седьмое, шестое место, - цитирует Силкина издание «Спорт-экспресс».