Галактионов: «Уровень готовности позволяет Набиуллину играть в стартовом составе»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Как победа в Екатеринбурге повлияла на настроение сейчас внутри команды?

- Безусловно, она дала положительные эмоции, и по качеству это был хороший матч. Но самое главное - это три очка. Мы вздохнули, повторюсь, что и по качеству, и по результату было положительно.

- Набиуллин сегодня дебютирует в стартовом составе. Насколько он готов, и как будете его использовать?

- Уровень готовности позволяет ему играть в стартовом составе, поэтому у нас есть определенные задумки по его функционалу. Какой характер будет, игра покажет, но мы хотим от него увидеть скорость и динамику. Я думаю, игра принесет нам что-то в этом плане.