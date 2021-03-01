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Селюк: «Нет сомнений, что «Спартак» будет в призёрах»

01 Марта 2021, 10:09,

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о домашнем поражении московского «Спартака» от казанского «Рубина» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Подопечные Доменико Тедеско уступили со счетом 0:2.

«Ничего страшного не случилось. «Спартак» - молодцы, играют в атакующий футбол. Очки придут. Нет сомнений, что «Спартак» будет в призерах. Все будет нормально», - гласит сообщение агента в «Твиттере».

После 20 сыгранных туров «красно-белые» с 35 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Рубина», то команда Леонида Слуцкого набрала 31 очко и располагается на девятой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Дмитрий Селюк
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