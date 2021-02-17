Слуцкий: «В судействе вероятна коррупция»

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17 Февраля 2021, 20:46,
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Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил футбольных арбитров с ДПС отметив, что и тех, и других начнут уважать, если будут работать «не на свой карман». Экс-тренер сборной России уверен, что «в этой области вероятна коррупция» и мечтает о том, чтобы она поскорее сошла на ноль.
- Патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия, - приводит слова Слуцкого Sport24.
Тренер добавил, что если удастся справиться с коррупционными явлениями в судействе, он будет с пониманием реагировать на ошибки арбитров в футбольных матчах.
Добавим, что Слуцкого дисквалифицировали за критику судей как в «Витессе», так и в «Рубине».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
Когда в сторону коней судьи свистели, то он молчал в тряпочку. Правдоруб херов!
Всё познаётся в сравнении! :)
Несколько матчей судьи реально "топили" "Рубин", в частности с "Локомотивом". Когда Гилерме "рубит" опорную Игнатьеву (при выходе один-в-один), а судья "ноль на массу".