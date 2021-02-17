Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий: «В судействе вероятна коррупция»

17 Февраля 2021, 20:46,

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил футбольных арбитров с ДПС отметив, что и тех, и других начнут уважать, если будут работать «не на свой карман». Экс-тренер сборной России уверен, что «в этой области вероятна коррупция» и мечтает о том, чтобы она поскорее сошла на ноль.

- Патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия, - приводит слова Слуцкого Sport24.

Тренер добавил, что если удастся справиться с коррупционными явлениями в судействе, он будет с пониманием реагировать на ошибки арбитров в футбольных матчах.

Добавим, что Слуцкого дисквалифицировали за критику судей как в «Витессе», так и в «Рубине».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Spirit
17 Февраля 2021, 21:04

Когда в сторону коней судьи свистели, то он молчал в тряпочку. Правдоруб херов!

0
odessa83234
17 Февраля 2021, 21:13

Всё познаётся в сравнении! :)
Несколько матчей судьи реально "топили" "Рубин", в частности с "Локомотивом". Когда Гилерме "рубит" опорную Игнатьеву (при выходе один-в-один), а судья "ноль на массу".

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола