Слуцкий: «В судействе вероятна коррупция»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил футбольных арбитров с ДПС отметив, что и тех, и других начнут уважать, если будут работать «не на свой карман». Экс-тренер сборной России уверен, что «в этой области вероятна коррупция» и мечтает о том, чтобы она поскорее сошла на ноль.

- Патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия, - приводит слова Слуцкого Sport24.

Тренер добавил, что если удастся справиться с коррупционными явлениями в судействе, он будет с пониманием реагировать на ошибки арбитров в футбольных матчах.

Добавим, что Слуцкого дисквалифицировали за критику судей как в «Витессе», так и в «Рубине».