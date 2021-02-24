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Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен оценил травмы Промеса

24 Февраля 2021, 20:22,

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен приветствует возвращение Куинси Промеса, но опасается, что голландец не сможет быть столь же важным элементом команды как раньше.

Что касается травм лодыжки Промеса, Лю Хуншен уверен, что эти проблемы со здоровьем никак не скажутся на уровне игры новичка «Спартака». С другой стороны экс-сотрудник «Спартака» готов снова проконсультировать Промеса, но есть одна проблема: «Командные врачи не разрешают игрокам контактировать со мной. Так было и с Кокориным по поводу мышц ног», - приводит слова врача Sport24.

Отметим, что китайский врач работал с «красно-белыми» на протяжении 13 лет и прославился своим методом иглоукалывания.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Лю Хуншен
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