Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Джикия надеется, что Промес в ближайшее время перейдёт в «Спартак»

09 Февраля 2021, 23:04,

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал ответ на вопрос о том, когда Куинси Промес может перейти в стан «красно-белых».

«Скоро, надеюсь», - сказал капитан «Спартака» в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В этом сезоне Промес провёл за «Аякс» 25 матчей во всех соревнованиях, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Сделка между клубами может быть оформлена в ближайшее время, но переходу мешают различные внешние обстоятельства. Куинси уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, когда провёл за «красно-белых» 115 игр в российской Премьер-лиге, где отметился 59 мячами и 26 ассистами. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Спартак Москва, РПЛ, Куинси Промес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола