Джикия надеется, что Промес в ближайшее время перейдёт в «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал ответ на вопрос о том, когда Куинси Промес может перейти в стан «красно-белых».

«Скоро, надеюсь», - сказал капитан «Спартака» в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В этом сезоне Промес провёл за «Аякс» 25 матчей во всех соревнованиях, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Сделка между клубами может быть оформлена в ближайшее время, но переходу мешают различные внешние обстоятельства. Куинси уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, когда провёл за «красно-белых» 115 игр в российской Премьер-лиге, где отметился 59 мячами и 26 ассистами.