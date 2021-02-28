Самые дорогие приобретения российских клубов зимой 2021-го

В России закрылось трансферное окно, так что пришло время подвести итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» традиционно называет самые дорогие приобретения отечественных клубов.

Лео Гогличидзе

Откуда: «Чайка»

Куда: «Краснодар»

Стоимость: 290 тыс. евро

Открывает наш рейтинг продажа из ФНЛ. Прошлый сезон Лео Гогличидзе провёл на правах аренды в «Чайке из «Краснодара». Летом защитник перебрался в стан коллектива из ФНЛ уже на постоянной основе, а сумма трансфера составила 100 тысяч евро. Уже через полгода «Краснодар» решил вернуть своего воспитанника, заплатив почти в три раз больше.

Интересно, что Гогличидзе при этом не остался в стане «быков». «Краснодар» вновь отдал защитника в аренду, причём в другой клуб ФНЛ — «Нижний Новгород».

Денис Адамов

Откуда: «Краснодар»

Куда: «Сочи»

Стоимость: 350 тыс. евро

Довольно неожиданный трансфер случился на юге страны, где «Краснодар» расстался со своим перспективным воспитанником. «Быки» приняли решение отпустить Дениса Адамова, продав его в «Сочи». Любопытно, что минувшим летом краснодарцы в последний момент отказались от трансфера голкипера в «Зенит».

Переход неожиданный по ряду причин. Матч против загребского «Динамо» продемонстрировал, что «Краснодару» нужен был вратарь. Однако «быки» вместо своего Адамова предпочли арендовать Бабурина, что странно в свете разговоров о своей академии.

Леон Мусаев

Откуда: «Зенит»

Куда: «Рубин»

Стоимость: 500 тыс. евро

О Леоне Мусаеве давно говорили, но в «Зените» свой шанс он так и не получил. Сидеть и ждать 22-летнему хавбеку надоело, тем более что им давно интересовались разные клубы. Выбор пал на «Рубин», где Леонид Слуцкий активно работает с молодыми футболистами.

«Зенит» сохранил за собой возможность первоочерёдного выкупа Мусаева, так что полузащитник вполне может вернуться в Санкт-Петербург, если хорошо себя проявит в Казани. При этом у Слуцкого полузащитник точно сможет добиться прогресса.

Габриэл Янку

Откуда: «Вииторул» (Румыния)

Куда: «Ахмат»

Стоимость: 500 тыс. евро

В «Ахмат» перебрался очередной румынский футболист. Янку в молодости подавал большие надежды, но реализовать их пока не смог. Нападающий ездил в Турцию, Польшу, но большую часть карьеры провёл на родине.

Янку в апреле исполнится 27 лет, так что он ещё вполне может блеснуть уж как минимум на уровне России. Учитывая, что грозненцам нужен был форвард, сделка выглядит интересно.

Али Соу

Откуда: ЦСКА-София (Болгария)

Куда: «Ростов»

Стоимость: 500 тыс. евро (аренда)

«Ростов» продолжает покупать нераскрученных футболистов, чтобы потом их раскрутить. Про Али Соу этой зимой говорили многие эксперты, которые следят за чемпионатами второго порядка. 26-летний гамбиец получил много лестных отзывов, так что следить за ним будет интересно.

У Соу, кстати, есть опыт выступления в Италии и даже паспорт этой страны. Это важно на случай, если «Ростов» вновь захочет продать форварда в Европу. Правда, пока говорить об этом рано, ведь нападающий приехал на берега Дона лишь на правах аренды, и ему ещё предстоит доказать свою необходимость.

Саломон Рондон

Откуда: «Далянь Про» (Китай)

Куда: ЦСКА

Стоимость: 500 тыс. евро (аренда)

ЦСКА летом купил задорого Адольфо Гайча, но не угадал. Аргентинец провалился в России, его отправили в аренду в «Беневенто», а на его место в Китае нашли Саломона Рондона. Венесуэльцу знакома Россия, ведь раньше он уже выступал за «Рубин» и «Зенит».

«Армейцы» не стали рисковать и взяли Рондона в аренду. Всё же последнее время форвард провёл в Китае, откуда лишь некоторые футболисты возвращаются на хороший уровень. До лета ЦСКА будет думать, а потом уже и определится с будущим Рондона. К тому же важно понимать, пробьётся команда в Лигу чемпионов или нет.

Йоррит Хендрикс

Откуда: ПСВ (Голландия)

Куда: «Спартак»

Стоимость: 700 тыс. евро

«Спартак» зимой планировал усилить среднюю ось и сделал это довольно быстро. Йоррит Хендрикс приехал в январе и прошёл с командой все сборы. До этого хавбек всю карьеру провёл в родном ПСВ, но летом его контракт истекал, и в Эйндховене не собирались его продлевать.

Хендрикс вряд ли станет звездой, но должен стать крепким усилением «красно-белых». Тем более летом, видимо, Москву покинет Алекс Крал, так что средняя линия «Спартака» в любом случае требовала усиления.

Эмил Бохинен

Откуда: «Стабек» (Норвегия)

Куда: ЦСКА

Стоимость: 1,5 млн евро

ЦСКА после активной летней трансферной кампании зимой действовал чуть спокойнее. «Армейцы» искали усиление центральной оси, и основным претендентом считался Данило из «Ниццы». Однако по разным причинам этот переход не состоялся.

В итоге ЦСКА переключился на Эмила Бохинена. Норвежцу в марте исполнится 22 года, и он считается перспективным футболистом на родине. Бохинен хочет расти и развиваться, получить вызов в национальную сборную. В общем, игрок на вырост, и перспективы у него есть.

Пабло

Откуда: «Бордо» (Франция)

Куда: «Локомотив»

Стоимость: 2,5 млн евро

«Локомотив» решил зимой усилить оборону. Со Слободаном Райковичем контракт был расторгнут, а на его место приобрели Пабло. У бразильца завершался контракт с «Бордо», чем и воспользовались «железнодорожники».

Пабло уже в дебютном матче за новую команду отметился голом в ворота «Тамбова», сразу набрав себе вистов. Хотя все понимают, что Пабло — не самый топовый защитник, но для России его уровня точно хватит. К тому же он на одном языке говорит с Мурилло, что тоже важно. В общем, приобретение довольно интересное.

Куинси Промес

Откуда: «Аякс» (Голландия)

Куда: «Спартак»

Стоимость: 8,5 млн евро

Самый дорогой трансфер этой зимой совершил московский «Спартак». Эпопея с переходом Куинси Промеса длилась долго, обсуждались разные варианты, но в итоге сделка состоялась. 29-летний голландец спустя 2,5 года вернулся в Москву, где провёл лучшую часть своей карьеры. В 2014-м «Спартак» покупал Промеса за 11,5 миллиона евро, теперь выложил 8,5, а в «Севилью» продал за 21. В общем, «красно-белые» даже остались в небольшом плюсе.

О перспективах Промеса много споров. Одни утверждают, что голландец уже не обладает должной мотивацией и от него не стоит ждать свершений. Другие считают, что Промес за счёт своего высокого уровня усилит «Спартак». «Красно-белые» хотели именно голландца и не рассматривали других кандидатов, что подчеркивает веру руководство в футболиста. Теперь всем лишь остаётся ждать, что покажет Промес.

Андрей Центров