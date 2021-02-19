Газизов опроверг теорию заговора относительно неучастия Кокорина в матчах против «Зенита» и «Сочи»

Бывший руководитель «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что экс-форвард «красно-белых» Александр Кокорин не появлялся на поле в поединках против «Зенита» и «Сочи» из-за травмы. Ранее неоднократно озвучивались предположения, что запрет на выход на поле против данных соперников был одним из пунктов контракта нападающего

- С уверенностью могу это сказать, потому что я подписывал этот контракт, я вел переговоры с Сашей. Никаких таких договоренностей не было, - заявил Газизов в «Коммент.Шоу».

Напомним, что именно Газизов подписал контракт с Кокориным, который на тот момент был свободным агентом. Тем не менее, футболист отыграл в «Спартаке» полгода и ушел в «Фиорентину», Газизов был освобожден от своих обязанностей еще раньше.