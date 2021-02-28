​«Рубин» обыграл «Спартак» в Москве впервые с 2010 года

В двадцатом туре российской Премьер-лиги «Рубин» на выезде обыграл «Спартак» с результатом 2:0. Дублем в прошедшем поединке отметился Джордже Деспотович.

«Рубин» обыграл «Спартак» на выезде впервые с 17 июля 2010-го года. С тех пор команды провели в столице десять игр. В шести из них «красно-белые» побеждали, а ещё четыре завершились вничью.

«Спартак» упустил возможность подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско по итогам двадцатого тура опустилась с третьей позиции на четвёртую, пропустив вперёд «Сочи».