​«Рубин» обыграл «Спартак» в Москве впервые с 2010 года

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28 Февраля 2021, 16:09,
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В двадцатом туре российской Премьер-лиги «Рубин» на выезде обыграл «Спартак» с результатом 2:0. Дублем в прошедшем поединке отметился Джордже Деспотович.
«Рубин» обыграл «Спартак» на выезде впервые с 17 июля 2010-го года. С тех пор команды провели в столице десять игр. В шести из них «красно-белые» побеждали, а ещё четыре завершились вничью.
«Спартак» упустил возможность подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско по итогам двадцатого тура опустилась с третьей позиции на четвёртую, пропустив вперёд «Сочи».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Рубин