Хинкель: «Расстроены сегодня, нужно обороняться лучше»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на пресс-конференции после матча с «Рубином» (0:2) поделился впечатлениями от игры.

- Прежде всего, хочу сказать, что мы расстроены результатом, в начале игры нам понадобилось время, чтобы войти в игру вкатиться. Видно было, что команда почему-то немного нервничала, но, тем не менее, в первом тайме не было моментов ни у нас, ни у «Рубина», поэтому можно сказать, что первый тайм прошел в достаточно равных условиях, какие-то подступы у команд к штрафной были, но серьезных моментов не было ни у кого. В принципе, можно сказать, что первый тайм прошел спокойно и нейтрально, если бы не красная карточка в конце, которая изменила ход игры. В перерыве сделали определенные изменения, хорошо начали второй тайм, было несколько у нас неплохих контратак. Соперник даже порой растерялся и не знал, что делать. Тем не менее, даже несмотря на то, что мы играли в меньшинстве, считаю, что мы очень просто пропустили первый гол. Поэтому расстроены сегодня. Нужно обороняться лучше. Когда пропускаешь в меньшинстве, уже сложно отыгрываться. Даже после того как показали красную карточку игроку «Рубина», нам все равно нужно было очень много вкладывать сил относительно соперника. «Рубин» очень хорошо оборонялся, надо признать и в конце второго тайма забил второй гол. Мы сказали Жиго идти вперед, надо было немного рисковать, тем не менее, счет на табло, 0:2. Безусловно, мы расстроены.

- «Спартак» после возобновления сезона провел два матча, в обоих проиграл 0:2. При этом у вас не было обилия моментов в чужой штрафной. В чем проблема? Это что-то в подготовке было не так, в условиях, в которых приходится играть? Почему не получается создавать моменты в атаке и пропускаете второй раз по два мяча?

- На сборах все было хорошо, отличные условия, хорошо тренировались. Говоря о поражении, сегодня мы провели первый матч после рестарта сезона. Предыдущий матч - другая игра и другой турнир, поэтому давайте говорить о сегодняшней игре. Сборы прошли отлично, проблем так никаких не видели.