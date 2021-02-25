Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Кто покинет Премьер-лигу: Расклады на конец сезона

25 Февраля 2021, 12:00,

Возобновление сезона в Премьер-лиге всё ближе, и многие клубы готовятся бороться за свои задачи. Нас ждёт отчаянная борьба за сохранение прописки в элите. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

Борьба за выживание будет в этом году интересной, хотя в ней, видимо, серьёзное участие примут лишь три клуба. На зиму команды ушли в следующей расстановке:

12. «Урал» — 21 очко;

13. «Ротор»  — 14;

14. «Арсенал»  — 14;

15. «Уфа»  — 13;

16. «Тамбов» — 13.

«Урал» уже на 7 очков оторвался от «Ротора» с «Арсеналом» и вряд ли упустит такое преимущество. Скорее всего, клуб из Екатеринбурга обезопасит себя даже от стыковых матчей, тем более что никаких потрясений зимой на Урале не случилось.

Оставим за скобками и «Тамбов». Непонятно, будет ли команда вообще продолжать выступление. Если даже клуб и сыграет в оставшихся турах, то едва ли стоит ждать героизма от остающихся футболистов, которых собирают с миру по нитке. «Тамбов» должен занимать последнее место.

А вот три оставшихся клуба поведут борьбу за два места в переходных встречах, желая спастись от прямого вылета.

Главным фаворитом в этом трио выглядит «Арсенал». Туляки довольно сенсационно пропылились летом и осенью, но у команды есть всё, чтобы наверстать упущенное. В конце концов Дмитрий Парфёнов выглядит более умелым тренером, чем его предшественник. У «оружейников» хороший состав, стабильное финансирование — это примерно всё, чего должно хватать для выживания. Тем более что у конкурентов «Арсенала» нет этих обоих плюсов.

У «Ротора» есть финансирование. По крайней мере на такую мысль наталкивает активность волгоградцев на трансферном рынке. «Волжане» подписали квартет из «Астаны» и ещё вратаря Обухова. При этом класс новичков оставляет вопросы, так что будущее команды не выглядит столь оптимистичным. На самом деле, кажется, что «Ротору» даже в переходных матчах придётся непросто, если их соперником станет команда, которая будет бороться за повышение в классе.

Будущее «Уфы» выглядит ещё более туманным. Башкирский клуб в первой части сезона имел явные кадровые проблемы. Откровенно говоря, усиление с лице Олега Иванова и Моритца Бауэра выглядит едва ли не более сомнительным, чем селекция «Ротора». При этом в «Уфе» есть финансовые проблемы, что также бьёт по перспективам команды. Наверное, башкирцы пока выглядят главным претендентом на 15-ю строчку.

Тем не менее прогнозы — всегда дело неблагодарное. Особенно в ситуации, когда три клуба разместились на дистанции всего одного очка. Любая ничья может кардинально изменить всю диспозицию, не говоря уж о победе. Борьба за выживание будет очень серьёзной, ведь не секрет, что место в РПЛ и ФНЛ — большая разница с точки зрения выделяемого регионом бюджета.

Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Андрей Трунов
Теги: Урал, Уфа, Арсенал Тула, Тамбов, Ротор
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