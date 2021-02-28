Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Быстров: «Рубин» - фаворит матча со «Спартаком»

28 Февраля 2021, 13:44,

Воскресную программу двадцатого тура российского чемпионата откроют «Спартак» и «Рубин», которые начнут матч в два часа дня по московскому времени.

В эфире «Матч Премьер» экс-игрок «красно-белых» Владимир Быстров назвал фаворитом этого противостояния «Рубин».

«У Слуцкого всё налажено, команда готова, в «Спартак» начинает всё с чистого листа», - объяснил свою позицию Быстров.

Что касается новичка москвичей Куинси Промеса, который выйдет на поле с первых минут, то Быстров заявил, что пока нет ясности, в каком состоянии находится форвард.

Следить за матчем «Спартака» и «Рубина» можно будет в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Рубин, Владимир Быстров
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