​Быстров: «Рубин» - фаворит матча со «Спартаком»

Воскресную программу двадцатого тура российского чемпионата откроют «Спартак» и «Рубин», которые начнут матч в два часа дня по московскому времени.

В эфире «Матч Премьер» экс-игрок «красно-белых» Владимир Быстров назвал фаворитом этого противостояния «Рубин».

«У Слуцкого всё налажено, команда готова, в «Спартак» начинает всё с чистого листа», - объяснил свою позицию Быстров.

Что касается новичка москвичей Куинси Промеса, который выйдет на поле с первых минут, то Быстров заявил, что пока нет ясности, в каком состоянии находится форвард.

Следить за матчем «Спартака» и «Рубина» можно будет в текстовой трансляции.