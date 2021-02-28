​Быстров: «Рубин» - фаворит матча со «Спартаком»

|
28 Февраля 2021, 13:44,
|
|
Воскресную программу двадцатого тура российского чемпионата откроют «Спартак» и «Рубин», которые начнут матч в два часа дня по московскому времени.
В эфире «Матч Премьер» экс-игрок «красно-белых» Владимир Быстров назвал фаворитом этого противостояния «Рубин».
«У Слуцкого всё налажено, команда готова, в «Спартак» начинает всё с чистого листа», - объяснил свою позицию Быстров.
Что касается новичка москвичей Куинси Промеса, который выйдет на поле с первых минут, то Быстров заявил, что пока нет ясности, в каком состоянии находится форвард.
Следить за матчем «Спартака» и «Рубина» можно будет в текстовой трансляции.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Рубин, Владимир Быстров