«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

Московский «Спартак» разместил на клубном Youtube-канале видео с моментами, которые остались за кадром поединка 20-го тура Премьер-лиги с казанским «Рубином». Подопечные Доменико Тедеско потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.

В ролике «красно-белые» показали прибытие команды на стадион, предматчевую разминку, а также некоторые эпизоды противостояния. В этом матче на поле появился голландец Куинси Промес, вернувшийся в «Спартак» минувшей зимой.

После 20 проведенных туров чемпионата России московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 35 баллов.