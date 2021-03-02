«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином»

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02 Марта 2021, 09:16,
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Московский «Спартак» разместил на клубном Youtube-канале видео с моментами, которые остались за кадром поединка 20-го тура Премьер-лиги с казанским «Рубином». Подопечные Доменико Тедеско потерпели домашнее поражение со счетом 0:2.
В ролике «красно-белые» показали прибытие команды на стадион, предматчевую разминку, а также некоторые эпизоды противостояния. В этом матче на поле появился голландец Куинси Промес, вернувшийся в «Спартак» минувшей зимой.
После 20 проведенных туров чемпионата России московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 35 баллов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Рубин
Акцента на поражении почти нет, гыг. Умеет работать пропаганда, умеет.